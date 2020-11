La conductora del reality de competencia ‘Esto es guerra’, Jazmín Pinedo aseguró para las cámaras de América Espectáculos que aún cree en el amor y en el matrimonio.

Así lo señaló luego de que difundiera un tierno video donde su hija Khalessi le propusiera casarse con ella. De inmediato, la popular ‘Chinita’ se colocó un bello vestido al igual que su hija y simularon un matrimonio con baile del ‘Danubio azul’ incluido.

“No pienso tanto (en el matrimonio). A mí me pidieron la mano, pero no llegué a casarme. Creo que un matrimonio involucran más que un papel. Algún día me gustaría tener la bendición de Dios con alguien que yo ame y que me ame. Cuando quiera, hay que esperar no más”, señaló muy entusiasta Jazmín Pinedo.

Aunque la conductora de televisión dejó en claro que primero apuesta por la convivencia. “Siempre porque creo que es importantísimo saber con quién te vas a casar para que dure para siempre. A pesar de todo sigo creyendo en el amor, seguiré creyendo como princesa de Disney”.

Como se recuerda, Jazmín Pinedo tuvo una larga relación con el integrante de ‘Esto es guerra’, Gino Assereto. Producto de su amor nació su hija Khalessi. Sin embargo, tras seis años de relación decidieron separarse.

Por fortuna, la relación entre Jazmín y Gino es muy buena. Eso lo demuestran todos los días en el reality de competencia de América Televisión e incluso en redes sociales.

