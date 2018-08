Jazmín Pinedo arremete contra el machismo por críticas sobre su viaje a Rusia

No se guardó nada. Jazmín Pinedo criticó duramente al machismo peruano por el sinnúmero de críticas que recibió por cubrir el Mundial Rusia 2018. En conversación con el diario Trome, la 'Chinita' aseguró que fue atacada indiscriminadamente.

"Por machismo (las críticas en redes). Del 100 %, el 90 % eran de hombres. Ponían qué hacía yo ahí, que quién y por qué me habrán mandado, cosas supersucias, superbajas", señaló la ex conductora de 'Espectáculos'.

Sobre su experiencia en la Copa del Mundo, Pinedo aseguró que disfrutó al máximo su estadía en Rusia.

"Lo disfruté mucho y más con el acceso que tenía. Podía estar en los estadios, en las conferencias. En Ekaterimburgo estuve en el mismo hotel de la selección y me tomé una foto con André Carrillo, que estaba atendiendo a sus familiares en el lobby. A Ricardo Gareca sí no le pedí porque me dio roche", indicó.

"Conocía a Jefferson porque es amigo de mi esposo Gino (Assereto) y también de Nicola (Porcella), y es súper buena onda", agregó la ex participante de 'Esto es Guerra'.