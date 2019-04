"El año pasado quedé embarazada y tuve una pérdida", revela Jazmín Pinedo

El programa 'Mujeres al Mando' empieza tocando el tema sobre la maternidad de Jazmín Pinedo de una manera graciosa, pues la modelo dice: "He tenido que hacer dieta porque todo el mundo me dice que estoy embarazada".

Entre bromas las conductoras hablan sobre ganas que tiene Jazmín de ser mamá. Según la 'Chinita', hace seis meses lleva un tratamiento y todo el día piensa en la maternidad.

"Lo voy a contar porque es lo más normal del mundo creo. Efectivamente, el año pasado quedé embarazada y tuve una pérdida. Me dolió en el alma, pero estoy intentándolo otra vez y tengo este tema del tratamiento acá y pienso en eso. Entonces cuando todo el mundo me dice que estoy embarazada y creen que es gracioso, me pongo triste", confesó Jazmín Pinedo.

Tras escuchar la revelación de la modelo, sus compañeras Karen Schwarz y Magdyel Ugaz le mostraron su apoyo y le aconsejaron que debía tomar las cosas con calma y que no era necesario que se estrese por salir embarazada.