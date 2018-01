Jay Z: “Elegimos luchar por nuestro amor”

El rapero Jay Z se refirió por primera vez a su infidelidad a la cantante Beyoncé .

En una entrevista con el programa de Van Jones, de CNN, Jay Z reconoció que tuvo que luchar para reconquistar a su esposa.

“Elegimos luchar por nuestro amor, por nuestra familia, para darles a nuestros hijos un resultado diferente, para romper ese ciclo para hombres y mujeres negros... Nunca fuimos una pareja famosa. Éramos una pareja que resultó ser una celebridad”, manifestó.

También, el artista agregó: “Ella es mi alma gemela, es la persona que amo. Puedes estar enamorado y puedes amar a alguien, pero si no has experimentado el amor y no lo entiendes, y no tienes las herramientas para seguir adelante, entonces vas a tener complicaciones”.

Pese a que la pareja jamás habló sobre quién era la otra mujer en su matrimonio, Beyoncé la nombró como ‘Becky con el pelo bueno’ en su álbum Lemonade.