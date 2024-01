La eliminación de Milett Figueroa del programa ‘Bailando 2023′ de Marcelo Tinelli continúa despertando todo tipo de reacciones en las redes sociales, y Javier Masías fue uno de los personajes que salió a defender a la modelo peruana.

El jurado más estricto de ‘El Gran Chef: Famosos’ utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para llenar de elogios a la actriz y bailarina, quien tuvo que dar un paso al costado en el reality argentino luego de sufrir una fuerte lesión en la columna vertebral.

“Solo para decirles que Milett Figueroa es la mejor del universo. No acepto cuestionamientos de ningún tipo”, escribió Javier Masías.









¿Qué lesión tiene Milett Figueroa?





Hace unos días, Milett Figueroa preocupó a sus fans luego de sufrir una descompensación durante su participación en el programa ‘Bailando 2023′. Horas después, Marcelo Tinelli explicó cuál era su estado de salud.

“Milett tiene un desplazamiento de vértebra. La trató el doctor y me dijo por mensaje que tiene un desplazamiento de vértebra. No sé cómo va a seguir, no sé si va a bailar el próximo ritmo. Ayer le dolía la cervical de los trucos que estuvo haciendo en el ritmo urbano en el que estuvo trabajando”, enfatizó el presentador antes de confirmar que la modelo había sido eliminada del reality argentino por sus problemas de salud.





