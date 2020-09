Tras permanecer dos años en estado vegetativo, el productor Javier Carmona falleció el 30 de septiembre de 2020 a los 56 años. En 2018, el esposo de la conductora de televisión Tula Rodríguez sufrió un ataque cardiovascular y estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional Cardiovascular (Incor).

En una entrevista pasada con “Estás en todas”, Tula Rodríguez contó que a pesar de sentirse muy mal Javier Carmona prefirió ir a buscar a su esposa y a su hija antes de ir a la clínica. “Mi esposo, cuando pasa lo que pasa, él pudo haberse ido directamente al hospital o la clínica por que no estaba bien, pero en la ruta, en la ambulancia, me contaba lo que pasaba y le decía: ‘hubieras ido directo’, pero él decía: ‘sin ustedes no puedo hacer nada’. Hasta sus últimos alientos nos fue a buscar… Lo que conversamos antes que ingresara a sala era que él dijo: ‘si pasa algo, estás tú’”, recordó la presentadora de “En boca de todos”.

Poco después de que el exgerente comercial de Frecuencia Latina cayó en coma, Tula Rodríguez dijo: “Solo puedo decir que es una situación crítica de la que aún no salimos, pero confío en que vamos a salir pronto. Es una situación complicada, pero para Dios nada es imposible. Mi esposo es bueno, sano, deportista y tiene a su mujer y a sus hijos esperándolo”.

“Estoy viviendo uno de los momentos más duros de mi vida, hoy me toca ser la cabeza de hogar y lo voy a hacer con todo el amor del mundo. Amo a mi esposo y me afecta mucho lo que está pasando, sin embargo tengo que estar firme y fuerte para Valentina y para los hijos de Javier”, añadió en su momento.

DESPUÉS DEL INFARTO DE JAVIER CARMONA

En octubre del 2018, la conductora de “En boca de todos” se alejó temporalmente del espacio que transmite América Televisión para velar por la salud de su esposo. “Hablé con producción porque era justo y necesario que esté con mi hija por mi familia. Lo que pasa lamentablemente es que el tema de mi esposo se ha complicado y mi niña me necesita ahora más que nunca”, confesó al diario El Popular.

En mayo de 2019, Javier Carmona presentó una obstrucción de las vías respiratorias y fue intervenido en el Hospital Guillermo Almenara, dónde “le cambiaron un catéter de las vías para que no se le infecte”, según contó un allegado a la familia al diario “Trome”.

A pesar de los cuidado de su familia, el estado de salud de Javier Carmona se complicó desde su ataque cardíaco (Foto: GEC/Ernesto Quilcate)

DURANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

En marzo de 2020, la conductora de “En boca de todos” contó que debido al alto riesgo al contagio del COVID-19, su esposo viene recibiendo los cuidados de un personal especializado para evitar cualquier complicación.

“Gracias a Dios está seguro. Estamos tomando todas las precauciones del caso, sí pues es un paciente de alto riesgo. La persona que lo cuida, es una persona especializada en temas de salud. Por eso, le pido a la gente que tome conciencia, no salgan a la calle si no es necesario. Respetemos lo que digan las autoridades”, dijo Tula Rodríguez a El Popular.

Asimismo, contó que visita frecuentemente Javier Carmona, pero siempre toma las precauciones del caso. “Siempre tengo que ir a verlo. Pero tengo que estar desinfectada de la cabeza a los pies, y sin ninguna pizca de gripe”.

Un mes después, en su programa “En boca de todos”, Rodríguez señaló que su esposo regresará a su casa donde ella se hará cargo de sus cuidados. “No quiero hablar de mi esposo, obviamente, pero hemos tomado medidas para cambiar un poco la situación y va a tener que estar conmigo, como debe y tiene que ser, en casa, que es cuando más necesito seguramente a mi mamá que me ayude, pero bueno”, contó la presentadora.

También hizo el anuncio en Instagram, con el siguiente mensaje: “Hoy es un día de cambios, un día bonito, una etapa nueva y al fin estamos juntos de nuevo. Que sea lo que Dios quiera para la familia, contaba los días para tenerte cerca y estar todos juntos”.

Cuando Javier Carmona estaba en casa ella reveló que junto a su hija Valentina tomaron la decisión de no salir a dar el paseo de 30 minutos permitido por las autoridades. “Vale y yo hemos hablado y decidimos que esta semana no vamos a salir. Ella, hoy por hoy, está pasando una situación distinta, pero me ayuda muchísimo en la casa, con sus tareas del cole, con la comida de papá, lo atendemos juntas, limpiamos juntas. Sí tenía muchas ganas de salir, pero sabe que salir también es riesgoso para #DonTulo y también para su papi. Sabemos que por ahora lo mejor será́ no salir”, dijo Tula.

En una entrevista con el programa “Estás en Todas” recordó lo que habló con el exdirector televisivo antes de sus complicaciones de salud: “Si bien es cierto no podemos hablar, pero cuando nos miramos siento que nos amamos… Cuando hablamos con Valentina (su hija) le dijo que ‘papito’ se casó con nosotras, porque el matrimonio es para toda la vida”.

“Yo me acuerdo que siempre le decía en broma: ‘yo voy a ser la última cara que tú ves el día que no estés en este mundo’. Él me decía: ‘¡qué mala!, hasta en eso’. Yo le decía: ‘tú te vas a ir y yo voy a estar allí, en tu último momento’”, agregó la esposa del exgerente de ventas de Willax TV.