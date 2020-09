El productor televisivo Javier Carmona falleció esta mañana, informó el diario Trome. El esposo de la conductora Tula Rodríguez se mantuvo por casi dos años en estado vegetativo.

Carmona falleció en su vivienda a los 56 años de edad. Como se recuerda, el empresario se encontraba delicado debido a un ataque cardiovascular ocurrido en el 2018.

La pareja mantenía una relación estable desde hace más de una década.

SITUACIÓN DURA

Hace unas semanas Tula Rodríguez respondió a algunas de las interrogantes de sus seguidores y uno de ellos le preguntó cómo se encuentra Carmona: “¿Cómo sigue la salud de tu esposo? Espero no incomodar beso y abrazos a la distancia”, fue la pregunta.

Tula afirmó que la situación es muy dura para su familia. “Es una situación dura para la familia. Aquí andamos firmes, apoyándolo, acompañándolo y con la fe intacta que pronto estaremos todos”, manifestó la conocida artista nacional.

En otro momento, Tula Rodríguez habló sobre lo difícil que ha sido vivir sin su esposo; sin embargo, dijo que le da alegría sabe que no tiene “ninguna deuda” con Javier Carmona, ya que fueron muy felices durante su matrimonio.

“A veces me dicen: ‘¿Cómo haces?’ primero tengo a Dios en mi vida y siento que estoy y cumplo. Las promesas se cumplen y eso me permite seguir adelante. Yo no tengo deuda por saldar, ni Valentina tampoco. Nosotras no tenemos ninguna deuda con mi esposo, el matrimonio es bonito”, precisó.





Tula Rodríguez sobre los últimos momentos de Javier Carmona: "Nos buscó hasta el final"

