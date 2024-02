El carismático actor Jano Baca, quien interpreta a ‘Elvis Tangoa’ en ‘Papá en apuros’, se ha convertido en uno de los personajes más queridos del público. El artista conversó en exclusiva con Perú21 y recordó cómo fueron sus inicios y cuáles son sus proyectos.

¿Cómo fue la experiencia de grabar ‘Papá en apuros’?

La experiencia ha sido muy enriquecedora. No lo esperaba, ha sido sorpresivo todo. Yo soy un actor que se ha dedicado toda su vida al teatro independiente y he tenido la suerte de hacer producciones un poco grandes. Ya había hecho televisión antes, pero creo que no había estado nunca en un proyecto que me permitiese experimentar la magnitud de ´Papá en apuros´´, que ha apegado y que la gente disfruta. Han recibido bien a mi personaje, ‘Elvis’, y lo agradezco mucho.

¿Ha sido difícil interpretar a tu personaje?

Creo que yo era consciente de la responsabilidad que implicaba. No quería quedarme en el estereotipo ni en la imagen que podríamos tener las personas que no somos de la selva. Yo soy de Chiclayo, hijo de una mujer migrante y traté de agarrarme desde esa experiencia y desde ahí lo he contado con responsabilidad. Elvis es una persona noble, buen compañero, estudioso, leal y también traté de mostrar eso, historias reales, gente que viene a la capital para buscar su lugar, para hacerse una vida, para hacerse un camino.

¿Qué rasgos compartes con tu personaje?

Es un buen amigo y, si bien yo no trato de ser un santo ni la madre Teresa de Calcuta, Elvis me permite justamente eso, conectar con mi lado vulnerable, empático, romántico, alegre y eso me gusta.

Hubo una época en la que hacías malabares en la calle.

Sí, bueno, cuando estudiaba en la universidad aprendí a hacer malabares porque yo soy un poco descoordinado físicamente y me gustó. Quería generarme mis ingresos y no estar pidiendo plata, así que durante un tiempo, me ponía a hacer malabares en semáforos, no es que se haya vuelto mi medio de vida, pero me pegué un poquito a eso.

¿En algún momento sentiste vergüenza?

No, una vez me encontró mi abuela y ella sí se ‘arrochó’ un poco. Particularmente, yo no porque conocí amigos, artistas profesionales, capos que se ganan la vida haciendo eso. Creo que sí puede dar un poco de roche, sobre todo por el ego, pero igual era un chiquillo de 18 años, no tenía nada que perder y tenía mucho que ganar. Hacer malabares en la calle me sirvió justamente para armarme de actitud y de personalidad, para no tener vergüenza a la hora de hacer malabares en un semáforo o cantar en una obra de teatro musical. No es sencillo mostrarse vulnerables ante una cámara o en un semáforo o en un escenario con mil personas viéndote. Es complicado y requiere de valentía.

¿Cuáles son tus proyectos para este año?

‘Papá en apuros’ tiene para rato. Yo tengo mucho teatro en el camino. Además, se va a estrenar una película en la que actúo y de la cual todavía no puedo hablar mucho, pero estoy súper emocionado. La novela le dio un giro de 180 grados a mi vida, yo estaba chambeando en una oficina, casi salgo de la actuación. Yo, literalmente, estoy viviendo el sueño. Aparte, me iré este mes a Argentina a estudiar una especie de diplomado de teatro. Creo que la carrera actoral es formarse constantemente y en vez de ahorrar estoy invirtiendo mi plata en ir formándome.

Contaste que antes de la novela trabajabas en una oficina, ¿a qué te dedicabas?

Sí, durante la pandemia yo tuve que dejar de estudiar. Estaba a punto de terminar la carrera de actuación en la Católica, pero llegó la pandemia, la cosa se puso complicada y la misión se volvió sobrevivir. Aprendí a editar, soy editor audiovisual y tuve la suerte de que un amigo me dio chamba en su estudio. Empecé de abajito. A veces te va a tocar tener que hacer cosas que no te terminan de gustar y no por romantizar el pasarla mal, sino porque así es este medio y en este país donde las artes escénicas y el arte no es la prioridad. Pero la lección que me llevo es la paciencia y estar listo porque la oportunidad puede llegar en cualquier momento.

¿Tu hermano, Luis, influyó en tu decisión de ser actor?

Sí, obvio. Luis Baca, que es mi hermano, es uno de mis artistas favoritos, uno de mis referentes. Siempre lo va a ser. Empezamos siempre de la competencia cuando éramos adolescentes, pero ahora que estamos adultos, nos reconocemos como colegas y como amigos, nos aconsejamos un montón. Él siempre va a ser una inspiración para mí, yo lo he visto brillar desde que soy chico y ahora que me toca a mí subir a los escenarios, pienso en que quiero brillar como él. Ahora Jano brilla también y es muy satisfactorio.

