La exreina de belleza Janick Maceta se mostró sorprendida por las declaraciones de la ex Miss Brasil, Julia Gama, quien aseguró públicamente que la modelo peruana tenía una actitud bastante difícil, por lo que no hizo amistad con ella cuando coincidieron en el Miss Universo 2020.

“Amigo, ¿Yo soy difícil de tratar?”, dijo Janick Maceta al ser abordada por las cámaras de “+ Espectáculos”. “Tienes que estar enfrentada a todo tipo de comentarios. ¿Qué te parece ese comentario de la Miss Brasil?”, respondió el reportero.

Tras ello, Maceta aseguró que desconoce los motivos por el que Julia Gama hizo esos comentarios sobre ella. “La verdad no he comentado nada al respecto, sí me dejó un poco desentendida, pero nada yo no tomo nada personal. Sé que ella está en un reality de competencia, salió el tema. ¿Tú sabes cómo funciona las cosas?”, comentó.

Asimismo, la exjurado de “Yo Soy” reconoció que es muy difícil hacer amistades en los pocos días que dura el certamen de belleza.

“No, no (tuve ningún inconveniente). Yo siempre me lleve bien con todas mis compañeras, la verdad es que como competimos tantas chicas que se dividen en grupos siempre. Yo paraba en diferentes grupos, es muy difícil hacer amistades en 10 días, muy difícil”, puntualizó. “Yo me llevo muy buenas amigas del Miss Universo que hasta ahora tengo contacto con ellas y las llevo en mi corazón siempre. Con Miss Bolivia, Miss Filipinas, etc”, añadió.

Finalmente, Janick Maceta descartó en un futuro sumarse a un reality, pues aseguró que le gusta más la conducción. “Me llama más la atención la conducción o estar en algún programa. Ya tuve la experiencia en la tele de estar como jurado, me gustó mucho eso, creo que tengo más maneras de expresarme”, comentó.

¿Por qué la exMiss Brasil criticó la actitud de Janick Maceta?

Julia Gama, la ex miss Brasil, durante su paso por “La casa de los famosos”, contó a Laura Bozzo detalles de lo que fue el Miss Universo 2020 donde Janick Maceta quedó en tercer puesto.

En medio de la conversación, Laura Bozzo le preguntó a Julia Gama qué tal era la peruana, en referencia a Janick Maceta y la ex miss Brasil reconoció que no era fácil de tratar.

“Bueno, digo, tenía un carácter muy difícil, de verdad que sí, era la única difícil de tratar, no tenía un... no fue muy nice con nosotras, sinceramente, no sé por qué razones; pero de verdad que fue la única que no hice amistad, todas las otras me llevé súper bien. La peruana no estaba muy nice, ese año no, de personalidad ¿no? Pero bellísima”, comentó.

