El equipo de ‘América Hoy’ sorprendió al ingresar al set cantando el tema religioso ‘Miembros de una iglesia’. Esto habría sido una burla al reclamo hecho por María Pía Copello la tarde de ayer, pues la conductora de ‘Mande Quien Mande’ se mostró disgustada con el programa de Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna, porque asegura que le robaron la primicia con Rafael Cardozo.

La que salió a desmentirla es Janet Barboza, quien señala que su programa venía negociando su entrevista con el brasileño desde su regreso de Qatar.

“Venimos negociando con Rafael Cardozo desde que regresó de Qatar...Mañana (hoy) aclaramos el asunto, nosotros no vamos a pelear como las vecinas”, escribió en una historia de Instagram.

Acompañó el mensaje con una fotografía tomada años atrás en la que se la ve realizando una escena romántica con el brasileño.

¿QUÉ DIJO MARÍA PÍA?

La conductora de ‘Mande Quien Mande’, María Pía Copello, se mostró molesta con ‘América Hoy’, debido a que el programa le quitó la entrevista exclusiva con Rafael Cardozo, pese a que ya tenían un acuerdo con el exchico reality, quien había aceptado presentarse en su espacio televisivo.

“Hoy supuestamente mi invitado era Rafael Cardozo, todo el mundo lo esperaba acá. La promo la habíamos lanzado desde el jueves creo, pero de pronto, Rafael se deja llevar por el presupuesto o no sé por qué y aparece en el programa de la mañana. Bueno, ya sabemos cómo es Rafael Cardozo... eso no me sorprende”, expresó Copello.

No solo se mostró incómoda con ‘América Hoy’, también se refirió a la expareja de ‘Cachaza’, pues considera que no respetó el compromiso ya pactado con su programa.

“Lo que sí me sorprende es que las producciones no podemos actuar así y lo digo con mucho cariño y respeto, si nosotros lo tenemos de invitado me parece increíble que lo llamen y lo comprometan a estar en su programa. Lo que haga Rafael no importa, pero esto no debe ocurrir con programas del canal”, sentenció.

