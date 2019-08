Janet Barboza: "Si Yahaira Plasencia no habla de Jefferson Farfán no sale en los medios" [VIDEO]

No se calló nada. Janet Barboza se sumó a las críticas contra Yahaira Plasencia, luego de que la cantante no quisiera pronunciarse sobre la amistad que tiene con Jefferson Farfán en la conferencia de prensa que convocó con motivo del lanzamiento de su canción 'Y le dije no'.

Conocida por no tener pelos en la lengua, la conductora de televisión le recordó a la salsera que es gracias a su vínculo con el futbolista que tiene a la prensa detrás de sus actividades.

“Si Yahaira no habla de Jefferson, no sale en los medios. A los medios no les importa", refirió ante una sorprendida Laura Borlini, quien le dijo que su afirmación no era totalmente cierta.

Sin embargo, Janet insistió e incluso calificó a su compañera de set como "Yahaira lover". "¿Tú irías a cubrir una conferencia de Yahaira si es que no habla de Jefferson? ¿Mandarías a tus cámaras?", cuestionó la popular 'rulitos'.

Barboza se reafirmó en insistir que Yahaira tiene que ser humilde con los periodistas y responder a sus preguntas de forma cortés, ya que consideró que la salsera había tenido una actitud grosera.

Yahaira Plasencia una vez más está en el ojo de la tormenta luego que confirmó recientemente que mantiene una amistad con Jefferson Farfán, quien fue su pareja durante 2016 y con quien se vio involucrada en un escándalo de infidelidad junto al futbolista Jerson Reyes.