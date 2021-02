La conductora de televisión, Janet Barboza troleó a su compañero de conducción Christian Domínguez en pleno programa en vivo en ‘América hoy’.

Todo sucedió este último miércoles cuando Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz ingresaron como invitados para hablar sobre el tema: ‘Todo lo que tienes que saber para qué tu relación sobreviva a esta pandemia’.

Natalie Vértiz ingresó modelando su hermosa figura y Yaco Eskenazi, en broma, le pidió a su esposa que no modele más y la invitó a sentarse con él en el mueble de invitados.

De inmediato, Christian Domínguez preguntó a Yaco sí era celoso. A lo que el capitán de ‘Esto es guerra’ respondió señalando a Natalie: “Cómo no voy a ser celosos pues Domínguez, mira”.

Janet Barboza aprovechó el momento para lanzar una broma a Domínguez que causó revuelo en el programa: “Christian Domínguez de ti quién no va a tener celos si eres bravo”.

El cantante y empresario se quedó helado, sin embargo tomó el comentario como una broma y señaló: “No para, no para, no me suelta”.

En medio del alboroto, Natalie Vértiz preguntó al empresario: “Christian, supongo que te estás portando bien”. Y el aludido respondió con un contundente: “Siempre”.