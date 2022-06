La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza aseguró que su relación con Miguel Bayona pasa por un mal momento debido a que él decidió vivir desde el año pasado en Estados Unidos.

Así lo contó durante la última edición del magazine de las mañanas de América Televisión. Todo ocurrió cuando Brunella Horna anunció que la producción presentaría unos chats de Janet con el productor del programa donde le habría contado detalles de su relación.

Este anuncio habría obligado a Janet Barboza a revelar que su relación está pasando por un mal momento, sin embargo, minutos antes reclamó a sus compañeros de conducción: “Desde que empezó el programa mis compañeros se han dedicado a poner mi relación en tela de juicio”.

Brunella Horna exigió, por respeto al público, se muestren los chats de Janet Barboza. Mientras que Ethel Pozo recordó a la exanimadora de eventos que ella en el pasado ha pedido que las parejas del espectáculos saquen un comunicado para anunciar su separación.

“Cada quien tiene su tiempo para hacer las cosas como le apetece. En honor a la transparencia si una pareja se ha separado y no quiere que haya problemas tienen que enviar un comunicado si no lo quieren hacer que no lo hagan. Mi relación no está en su mejor momento porque tengo a una persona que está lejos y no lo veo hace un año. Y antes de eso tampoco es que estábamos en un lecho de rosas, siempre lo he dicho. Disfrútenlo, no la estoy pasando bien, que les haga feliz”, contó Janet Barboza.

Mariella Zanetti, quien estaba como invitada en el programa, aclaró que no son felices por escuchar esta triste noticia. “No estamos felices... ¿Cómo vas a decir que no las estás pasando bien? Tú eres una mujer completa, guapa, hermosa profesional”.

