Amor y plena confianza, parece ser la clave para el romance de Janet Barboza y su novio Miguel Bayona, con quien se volvió a encontrar después de cuatro meses. La popular ‘Rulitos’ voló hacia Miami para visitar a su pareja aprovechando los días feriados por Semana Santa.

La conductora de televisión aseguró que su relación es bonita y llena de confianza. “Seguramente para muchos no es la relación ideal, pero estando, en este momento, a la distancia los dos nos respetamos, nos queremos y queremos seguir con esto”, comentó en entrevista con el diario Trome.

Pero aprovechó para dejar en claro que en su relación también hay altibajos, pero que siempre los saben superar por ello próximamente cumplirán 5 años de romance.

“Miguel tiene muchísimas cosas positivas a su favor, es una muy buena persona, buen hombre, respetuoso, bastante maduro y eso a mí me gusta mucho, veo que es una persona que siempre está pendiente de sus hijos, y conmigo también”, se deshizo en elogios la ‘Rulitos’.

Sobre su relación a distancia, Janet también dejó clara su postura y dijo no tener desconfianza ni temores. “El tema de la confianza siempre está, no soy de las mujeres que ni ahora ni antes se ha preocupado de que me vayan a adornar, o que me pongan los cuernos... no me preocupa porque cuando eso pasa significa que la persona no quiere estar contigo, no me respeta, entonces es sinónimo de terminar una relación”, contó.

“La confianza está hasta que él me demuestre lo contrario y Miguel sabe claramente que si conoce a otra persona y se enamora, pues me lo tiene que decir... no hay mayor problema, sufriré lo que tenga que sufrir, pero no se acaba el mundo”, dijo y dejó en claro que cuando alguien te quiere traicionar de lejos o de cerca lo hará.

