Janet Barboza dijo sentirse preparada para reencontrarse con su público de “América Hoy” este lunes 31 de enero. Asimismo, la conductora de televisión se refirió a su excompañera de conducción, la modelo Melissa Paredes.

La popular ‘rulitos’ dijo que si brinda más detalles de lo que sabe de Paredes podría dejarla “mal parada, peor de lo que está ahora”. Y también aseguró que la modelo mintió cuando la entrevistó.

“Mira, si en algún momento tengo que cuestionar a mi hija o alguien cercano a mí, ten por seguro que voy a actuar de la misma manera que lo hice con Melissa. En el caso particular de Melissa Paredes, la prensa no sabe que había muchas cosas que nosotros, al ser compañeros sabíamos; sin embargo, yo no la confronté, me limité a preguntar lo que cualquier persona deseaba saber. Lo que te puedo decir es que Melissa Paredes mintió cuando la entrevisté y sigue mintiendo. El problema de ella es que le echa la culpa a los demás y no acepta en nada sus acciones”, dijo en una entrevista con el diario Trome.

Al ser consultada sobre los comentarios que ha hecho Melissa Paredes sobre ella, Janet respondió: “Si supieras, tenemos información que dejaría muy mal parada a Melissa, peor de lo que está ahora porque cuando le preguntaba, mirándola a los ojos, en qué fecha inició su romance y me respondía otra cosa, me preguntaba con quién estoy hablando porque ella me dijo que su matrimonio estaba bien y feliz, y espero tener la oportunidad en ‘América hoy’ para decirlo. No voy a apoyar algo que sea deshonroso, ni a ella ni a nadie. Melissa nunca hizo un mea culpa y se expresó de manera cachacienta”, enfatizó.

Por otro lado, la compañera de Ethel Pozo se mostró emocionada porque el público está ansioso por el retorno a la TV de “América Hoy”. “Sí, es una alegría que nos digan que nos extrañan, que ‘sin ustedes las mañanas son aburridas’, estamos ansiosos”, comentó.

“Lo que pasa es que el público nos ha aceptado como somos y ese es el regalo más grande que puede haber para un conductor. Y si el público te da licencia para mostrarte tal cual eres, entonces para qué disimular. Evidentemente me gustaría que la (nueva) conductora sea una persona que sume y me aguante, y finalmente que llegue a fin de año, pero igual que pague su derecho de piso, ja, ja, ja”, finalizó.

