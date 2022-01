A pocas horas de volver a la conducción de “América Hoy”, Janet Barboza se sinceró y dijo que para ella Anthony Aranda solo estaría usando su relación con Melissa Paredes para “buscar fama”.

Según explicó la compañera de Ethel Pozo, el bailarín ya había intentado acercarse de una forma más íntima a otros personajes públicos como Paula Manzanal; sin embargo, la influencer “no le dio cabida”.

“Siento yo que él, esto que ha hecho con Melissa, ya lo intentó antes con otra figura del medio, y pues esta figura finalmente no le dio cabida, es más le prohibió que la mencionara. Me deja con la duda y me da a pensar que lo que intentó con esta mujer famosa y guapísima no le ligó, en cambio con Melissa sí. Pienso que hay un afán de hacerse famoso, popular, etc”, dijo en una entrevista con RPP.

De otro lado, Ethel Pozo también se pronunció y aseguró que ella nunca imaginó que el programa “América Hoy” se vería envuelto en un escándalo por una de sus conductoras. “A veces la vida real supera la ficción, quien iba a pensar sobre este guion, nadie lo había escrito”, señaló.

Días atrás, en entrevista con el diario Trome, Ethel Pozo marcó distancia de Melissa Paredes. Ella confesó que estaba sorprendida con los cambios de la actriz de “Ojitos Hechiceros”.

“Su vida cambió muchísimo, para mí es otra persona, ya no comparto nada con ella, siempre voy a decir que conocí a una persona con la que compartí mi día a día, que ingresó a mi familia y yo a la suya, pero fue una Melissa que ya no existe”, sentenció.

“Julián y yo nos quedamos sorprendidos. Lo que diga hoy lo respeto, pero no lo comparto, una infidelidad no se puede apoyar. Janet hizo las preguntas que el público quería”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza ensaya canción de Shakira