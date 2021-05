La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza fue confundida con la princesa de Marruecos Lalla Salma durante un viaje que ella hizo hace muchos años a Marruecos. La encargada de revivir este momento fue su hija Antonella Huarac en sus redes sociales.

“¿Qué es lo más bizarro que les ha sucedido en un viaje? Comienzo yo, en un viaje familiar confundieron a mi mamá con la princesa de Marruecos, en el mismo Marruecos. Estábamos almorzando con una pareja británica y todos nos comenzaron a mirar super raro, pero lo ignoramos” contó su única hija Antonella y añadió: “Total, salimos a la calle y la gente empieza a saludar a mi mamá, y todos estábamos cómo qué fue”.

Este episodio fue contado en una nota en el programa ‘América hoy’, donde sus compañeros Melissa Paredes y Edson Dávila no veían mucho parecido entre la princesa y Janet. Sin embargo, la experimentada conductora se defendió.

“Eso es algo que nunca pasará con Edson ni contigo Melissa... Yo tengo 23 años de carrera, he viajado por todo el Perú (y me quieren)”, dijo Janet Barboza, quien se quejó porque la producción colocó una foto antigua de la princesa y una actual de ella, donde no se notaba bien el parecido.

Ante sus declaraciones, Melissa Paredes señaló: “Que dulce tu hija (al narrar la historia), que linda, que bonita. Toda la dulzura que tú no sacaste ella la saco. Transmite dulzura”.

Según Santi Lesmes, el invitado especial de ‘América hoy’, que estuvo reemplazando a Ethel Pozo, quien está realizando reposo, señaló que Janet Barboza y la princesa: “Son hermanas gemelas separadas al nacer. Janet te criaron en Perú, pero parece que la princesa Lalla Salma es tu hermana”.

