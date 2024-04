Janet Barboza hizo una transmisión en vivo a través de Instagram para revelar que Yiddá Eslava insultó a una de las reporteras del programa ‘América Hoy’, donde se difundieron los audios en los que la actriz daba detalles de su pasada relación con Julián Zucchi.

“Lo que le ha dicho Yiddá Eslava a nuestra reportera es irreproducible. Soy una mujer de 49 años y créanme que hablo lisura cuando me provoca, pero digamos que hay otras que Yiddá Eslava maneja. Decirle de la P.. ya se imaginan qué, ¿verdad? A la periodista con la cual tú hablaste, a la cual le filtraste información”, expresó.

La popular ‘Rulitos’ mencionó que toda la información la manejan los presentadores del programa y le pidió que asuma la responsabilidad de sus acciones. Además, le pidió que no se haga la víctima.

“Es información que los conductores manejamos, que hicimos preguntas al aire y después ponerte en esta situación de víctima, no Yiddá, eso no es de mujeres, eso no es ser responsable porque la irresponsable eres tú. Eres ya una mujer adulta y nuevamente me reafirmo en lo que he dicho. Entiendo que estás pasando por un mal momento, sé lo que es que te partan el corazón, conmigo también lo hicieron y públicamente”, concluyó Barboza.





Yiddá Eslava furiosa con América Hoy





Luego de la filtración de un audio suyo junto a una de sus amigas, de quien se sospecha fue la que los difundió a los medios, Yiddá Eslava estalló contra el programa que los reveló.

“Es terrible lo que pasó hoy en ‘América Hoy’. Han sacado una conversación privada con una ‘supuesta amiga’ a la cual le estaba contando temas privados”, reveló la empresaria en sus stories.

Luego, la ex de Julián Zucchi agregó que “es una lástima y me duele que ni siquiera eso se respete. Yo no he declarado para ellos, han filtrado un audio sin mi consentimiento, son unos irrespetuosos e irresponsables”.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO

Maria Alejandra Henriquez, especialista en cirugía refractiva, explica que este tipo de procedimientos es ideal para las personas que desean operarse la vista y han dependido de gafas o lentes de contacto por largos años.