Juego inocente. La presentadora de programa ‘América hoy’, Janet Barboza , pasó un bochornoso momento en vivo luego de que unos niños intentaran adivinar su edad.

Como parte del programa Ethel Pozo preguntó a los niños por la edad de su compañera: “90, 100, 80, 60″, contestaron los pequeños.

Ante ello, la conductora pidió a la producción no dictar a los niños sobre qué decir. “El quipo de producción por ponerse de graciosos han hecho que el juego pierda el encanto porque les gritan a los niños detrás de cámaras”, sentenció.

Finalmente, Barboza decidió tomarlo con buen humor y aclaró que tiene 48 años.

¿Quién es la pareja de Janet Barboza?

Janet Barboza y Miguel Bayona se conocieron en la inauguración de una famosa discoteca. En aquel entonces, el administrador de empresas se acercó a la recordada ‘Reina de las movidas’ para invitarla al box en el que se encontraba, pero ella prefirió no ir. Sin embargo, él no se quedó de manos cruzadas y le pidió su cuenta de Facebook para que siguieran conversando. Desde ese momento, empezaron a conocerse más y entablaron una amistad.

No pasó mucho tiempo después para que decidieran iniciar una relación sentimental. A los dos meses ya convivían juntos en el departamento de la conductora y su relación iba viento en popa. No obstante, aunque ella deseaba contraer matrimonio, Bayona no podía, pues aún está casado con su expareja y esta no le iba a dar el divorcio.

La diferencia de edades entre ambos es notoria, pues Janet Barboza tiene 48 años y Miguel Bayona tiene 38. Sin embargo, esto nunca ha sido un problema para ellos, pues desde el 2017 hasta la fecha continúan juntos, aunque en una relación a distancia.