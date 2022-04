En la reciente emisión de “América Hoy”, Janet Barboza pidió unos minutos para enviar un mensaje directamente a Óscar del Portal, quien está en la polémica luego de que el programa de Magaly Medina difundiera un ‘ampay’ donde se le ve junto a la productora Fiorella Méndez, expareja del cantante Pedro Loli.

“Quisiera aprovechar este momento para dirigirme directamente a mis compañeros. Aldo Miyashiro ya ha dicho que esta noche se va a pronunciar en su programa, como tiene que ser, eso es lo que merece un público televidente que confía en ti, si se tiene que pedir perdón se tendrá que pedir. Aldo es un hombre inteligente”, dijo al inicio.

En ese sentido, la compañera de Ethel Pozo y Brunella Horna invitó a Óscar del Portal a que se presente al set de “América Hoy” para que brinde su descargo respecto a las imágenes difundidas por Magaly Medina.

“Óscar del Portal has estado en este programa muchas veces y te hemos recibido con mucho cariño, te hemos recibido con un afecto sincero y ver estas imágenes ayer con tu compañera Fiorella Méndez han causado gran conmoción. Yo te invito a que vengas a este programa a contarnos tu verdad, eso no significa que no te haremos las preguntas correspondientes. Hay preguntas que hacer, que el público merece escuchar”, comentó.

“Siempre en una verdad hay dos versiones. Así que Óscar del Portal te debes a tu familia, a tus hijos, pero también a tu público que durante años te ha respaldado con su sintonía, cariño y afecto”, añadió. “Te invito a que des la cara en nuestro programa y respondas todas las inquietudes que tengamos que hacerte”, terminó.

