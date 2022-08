Janet Barboza compartió en su perfil de Instagram un video en el que mostró cómo vivió su primera clase de pole dance. Este hecho no pasó desapercibido por sus compañeros de ‘América Hoy’, quienes en la edición de este viernes 12 de agosto dieron su opinión respecto al desenvolvimiento de la popular ‘rulitos’.

El programa matutino difundió unas imágenes donde se ve que Barboza no pudo concretar con el ejercicio que le enseñó su tutora, y Edson Dávila fue uno de los primeros en reaccionar.

“Lamentable lo que estamos viendo, parecen las carnes colgadas del mercado Lobatón”, dijo el popular ‘Giselo’ tras ver las imágenes.

Janet Barboza se quejó y aseguró que en el programa pusieron la peor parte del video, pues no se ve el momento en el que logró subir al tubo.

“El peor enemigo de una conductora de televisión, de todas formas, es su equipo de producción porque son tan mezquinos porque no han puesto la parte en la que subo al tubo y giro como una mariposa. Me quieren hacer quedar mal”, comentó generando la risa de sus compañeros.

Ethel Pozo aseguró que ella vio el video completo; sin embargo, no la vio girar con desenvolvimiento.

“Yo he visto el video, señora. Subió, pero como una mariposa. Yo no he visto ese video”, comentó la hija de Gisela Valcárcel. “Es una polilla, no una mariposa”, añadió entre risas Edson Dávila.

