En la reciente emisión de “América Hoy”, Ethel Pozo recibió muchas sorpresas por la celebración de su cumpleaños número 41. Al inicio del programa, Janet Barboza dejó entrever que Melissa Paredes se contactaría con el programa para saludar a la hija de Gisela Valcárcel; sin embargo, eso no pasó.

El anuncio de la popular ‘rulitos’ generó controversia entre Edson Dávila, Christian Domínguez y Ethel Pozo.

“En instantes alguien que nos dice que sí estás en su círculo de amigos, ella ha sido parte de nuestro programa... realmente Edson te has encargado durante un año de calumniarme y poner en duda mi trayectoria diciendo que vendo humo y hoy no te lo permito porque es el cumpleaños de Ethel Rocío Pozo”, dijo Janet al inicio del programa.

En medio del programa, Natalia Salas se enlazó con el programa para saludar a su amiga Ethel. Frente a esta situación Edson Dávila le comentó a Janet Barboza que las seguidoras del programa le estaban escribiendo en las redes sociales que habían “vendido humo” con la supuesta presencia de la actriz de “Ojitos hechiceros”.

Janet Barboza no se quedó callada y se defendió revelando que Melissa Paredes fue invitada a que saludara a Ethel, pero no aceptó conectarse con el programa.

“Lo que queda claro es que usted ha vendido humo, hasta yo creía que iba a entrar Melissa Paredes”, dijo Giselo, pero Janet respondió fuertemente: “No he vendido humo, la invitamos (a Melissa Paredes), pero no quiso conectarse... Si no viene al programa, no es por mi culpa, sino por culpa del activador”.

