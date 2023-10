La conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza, sorprendió al revelar que habría sido agredida por una persona del entorno del jugador Paolo Hurtado. Según la presentadora, ella se encontraba junto a su hija en un conocido centro comercial cuando fue golpeada en el hombre.

“Pasa el joven, me golpea el hombro, y dice ‘con que te gusta hablar en televisión, ¿no?’ Había tres personas, al parecer me dijeron que sería la hermana de Rosa Fuentes. Yo me volteo, tranquila no me voy a quedar y siguieron hablando. ‘Así es pues, cuando le gusta hablar a la gente de la televisión’. Fue un choque adrede”, narró Barboza.

La presentadora descarta que se tratara del futbolista peruano Paolo Hurtado. Considera que sería alguien cercano a él.

“Pensé que era ‘Caballito’ Hurtado por el porte, pero dije que no creo que se atreva en la calle a hacer esto. Luego me di cuenta que era un chupe del futbolista, el alcahuete, quiere ganar puntos con quien le iba a invitar un helado más tarde. La persona que estaba con él se reía, le celebraban la gracia. Estoy de acuerdo con medidas de protección a Jossmery Toledo. Estamos ante una familia agresiva, no fue un roce, fue un golpe de hombro”, añadió.

