Janet Barboza opinó sobre la reciente ruptura entre Flavia Laos y Austin Palao, y dijo que el romance entre ambos tenía ‘fecha de caducidad’, dejando entrever que Flavia aún mantendría sentimientos por su expareja, Patricio Parodi.

Según la conductora de ‘América Hoy’, el romance entre ambos influencers tenía el objetivo de solamente crear interés mediático, pues no veía química entre ambos.

“Ese era un romance para facturar. No olvidemos que en el mes de junio que Flavia declara que no se vieron las caras estando en Lima. ¿Se acuerdan cuando Austin recibe el premio? No agradeció a Flavia” , argumentó.

Janet también especuló sobre las intenciones de Flavia Laos, dejando entrever que podría estar buscando reconciliarse con Patricio Parodi, especialmente ahora que Luciana Fuster se encuentra en Tailandia cumpliendo compromisos como Miss Grand International.

“Es un romance de redes y que ha sido para facturar. Flavia estuvo dolida porque se separó del ‘Pato’ Parodi. Ambos han facturado mucho, era obvio que tenía fecha de caducidad. Me parece raro, hace meses que no están, recién anuncian esta ruptura cuando el ‘Pato’ está solo” , puntualizó.





VIDEO RECOMENDADO