La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza dejó sorprendidos a propios y extraños al señalar que el empresario Renzo Costa estaría esperando a la bailarina Isabel Acevedo en Miami, minutos después que ella confirmara que viajará a Estados Unidos.

Todo sucedió cuando Isabel Acevedo se animó a visitar el set del programa de Ethel Pozo y Renzo Shuller. Allí la bailarina aseguró estar pasando por un buen momento en su vida personal y contó que ella junto a un grupo de amigos, incluido Renzo Costa, viajaron a Cusco hace poco.

“¿Estuviste con Renzo Costa? (En Cusco)”, le preguntó Janet Barboza. A lo que Isabel contestó risueña: “Claro, él es uno de los chicos que fue”. Además, aseguró haber superado su pasado y estar empoderada.

“Estoy feliz de la vida, disfrutando... Me he reinventado, he vuelto a nacer, ¡claro, una mujer empoderada, tiene que ser así!”, señaló la expareja de Christian Domínguez.

Al final de la entrevista, la ex participante de ‘El gran show’ reveló que está a punto de irse de viaje a Estados Unidos, pero no contó con que Janet cometería una gran infidencia.

“Me voy a Miami, me estoy yendo con mi familia, vamos solo mujeres”. Ante esto, Barboza dijo: “La Chabelita está viajando a Miami y, ¿saben quién está esperándola? Al parecer, Renzo Costa”.

