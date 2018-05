La conductora de televisión, Janet Barboza anunció que se casará con su novio, el empresario Miguel Bayona , e incluso contó que ya está viendo los preparativos de la ceremonia.

“Varios amigos leyeron las noticias de que nos queríamos casar, así que nos mandaron la información sobre casas de novios. Nos daremos una vuelta y esta semana veré los modelos, pero el compromiso más importante que tenemos es que ambos queremos estar juntos”, contó Janet Barboza para el diario Trome .

La pareja demostró que la edad no ha sido impedimento para que la relación prospere, Miguel tiene 34 años y Janet tiene 44. La animadora de eventos aclaró que desea casarse de blanco y no le importan las críticas.

"El matrimonio solo debería darse una vez y para toda la vida, y si nos casamos, será de blanco, así que ya me verán probándome unos trajes de novia. Me importan poco las críticas (por el hecho de querer casarse de blanco), lo que me importa es lo que ambos queramos, pues tenemos que hacer lo que deseemos", expresó Barboza .

Además, Janet admitió ser algo celosa pero "en la medida que siento que alguien quiere afectar nuestra relación". Sin embargo, pidió a su novio que eliminara y bloqueara a una chica con quien tuvo un ‘affaire’ y ella también hizo lo mismo con una ex pareja.