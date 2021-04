La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza está sufriendo porque el hermano de su madre ha sido gravemente afectado por el COVID-19. Barboza contó entristecida que no ha podido conseguir una cama UCI para él y han tenido que comprarle un generador de oxígeno “carísimo”.

“Hoy ha sido un día durísimo para mí y mi familia porque nuestro sistema de salud es un caos. Creo que sin temor a equivocarme es el peor sistema de salud del mundo. Mi mamá se enfermó del COVID-19 en España, felizmente se recuperó y la atención fue increíble. Hoy mi tío tiene COVID-19 el hermano de mi mamá y no podemos conseguir una cama UCI. Eso es lo que les pasa a miles de familias peruanas. He gestionado, buscado y llamado no sabes a quiénes, pero no hay camas UCI, esa es la verdad nuestra gente se nos muere”, dijo Janet Barboza en la primera parte de sus videos.

“Nosotros hemos podido comprarle un generador de oxígeno carísimo y hemos logrado que un doctor particular vaya a verlo y monitorearlo. No podemos llorar más, no podemos orar más de lo que ya estamos orando pidiéndole a Dios a cada instante, cada minuto no solo por la gente de mi familia sino por todas las personas que en este momento están pasando por lo mismo”, agregó visiblemente afectada.

Janet Barboza agradeció a Dios que su madre haya podido salir del grave cuadro que sufrió por el COVID-19, recordó lo duro que fue para ella pasar por ese momento.

Aprovechó para pedir a sus seguidores seguir cuidándose. “Uno deja una ventanita abierta entra esta enfermedad y arrasa con familias enteras. No lo permitamos, sigámonos protegiéndonos”, dijo conmovida.

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: conoce cómo se desarrollaron los comicios en las últimas décadas