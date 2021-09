[ACTUALIZACIÓN 20:00]A las denuncias de las actrices porno Stoya, Tori Lux, Ashley Fires y una escritora de iniciales T.M., quienes afirman haber sido agredidas sexualmente por el actor porno James Deen, se sumaron este miércoles los testimonios de Amber Rayne y Kora Peters.

Según estas dos nuevas víctimas, el actor cruzó la línea de lo consentido, y las violó mientras filmaban una escena de sexo anal en el set de grabación, según detalla el portal Slate.

Los dos casos se dieron mientras se producía una escena de sexo anal. En el caso de Amber Rayne, esta cuenta que Deen la agredió físicamente golpeándola en la cara en dos oportunidades, y que realizó fuerte presión con su miembro sobre su ano que terminó causándole un sangrado. Esto ocurrió a mediados de agosto.

Por su parte, Kora Peters reveló que pese a que había indicado al director de la escena que grababa que no iba a aceptar sexo anal, James Deen no hizo caso y lo intentó. Tras un intento fallido de rechazo por parte de la actriz, el actor la estranguló.

Ambas actrices dijeron, además, que en sus casos, los demás modelos y actrices simularon ignorar el hecho, y no se pronunciaron a pesar de la evidente agresión sexual.

Tras sus testimonios, la principal acusadora de Deen, la actriz Stoya, utilizó su cuenta de Twitter para manifestar su apoyo a ambas colegas. "Yo les creo", escribió.

Quien también habría sido una víctima de James Deen es la actriz Joana Angel, quien a través de un tuit precisó que contaría su historia en el programa de Jason Ellis. "Aplaudo y apoyo a todas las mujeres que dieron a conocer sus casos" escribió, usando el hashtag #solidaritywithstoya.

[NOTA ORIGINAL 01/12/2015] – Actor porno fue acusado de agredir sexualmente a otras mujeres de la industria pornográfica"Me enferma ver a personas idolatrando como un feminista al tipo que me violó" escribió la actriz porno Stoya en su cuenta de Twitter el pasado 28 de noviembre. El mensaje estaba dirigido a su expareja, el también actor porno James Deen:

"James Deen me aprisionó y me violó mientras yo decía que no, que se detenga, use mi palabra clave. Simplemente no puedo asentir y sonreír cuando las personas hablan sobre él", escribió también Stoya en la red social.

No fue hasta el día siguiente que James Deen también utilizó Twitter para desmentir las acusaciones de su 'ex' Stoya, calificándolas de falsas y difamatorias.

Sin embargo, el día de hoy BuzzFeed News recopiló otros 3 casos de mujeres que también acusan a James Deen de haberlas agredido sexualmente.

Una de ellas es Tori Lux, una exactriz porno, quien afirma que en el 2011 fue agredida y degradada por él mientras ella grababa:

James no actuaba conmigo ese día pero estaba en el set (…) No me había terminado de vestir cuando me preguntó, con una sonrisa en los labios, "Tori Lux, ¿quieres oler mis testículos?". "No", le dije en tono neutral. (…) James me cogió de la garganta y me arrojó a un colchón en el suelo. Luego se me puso encima, presionando mis brazos con sus rodillas y me golpeó en la cara con la mano abierta. Hizo esto 5 o 6 veces, duro, y finalmente se levantó. Me levanté, desorientada, con la mandíbula adolorida y antes de que me pudiera levantar me cogió del pelo y forzó su entrepierna en mi cara varias veces para luego arrojarme al suelo (…).

Por su parte, Ashley Fires, actriz porno desde el 2002, afirma haber sido atacada sexualmente por Deen en un baño comunal de Kind, una productora de porno BDSM en San Francisco (Estados Unidos) en el 2012 o 2013. Según contó a BuzzFeed, Deen se le acercó por atrás cuando ella estaba desnuda y la empujo sobre el lavatorio:

Sentí que tenía el pene erecto. Cuando vi que era él le dije "James, no. ¿Qué estás haciendo? ¡Deténte!, ¡no, no, no, no!". Cuando me solté me dijo que si cambiaba de opinión que vaya a su habitación.

Otra mujer identificada como T.M. afirma haber sido asaltada sexualmente por Deen en una fiesta en un hotel de Las Vegas en 2009. Conoció al actor en una convención cuando tenía 21 años y trabaja como escritora en una web para adultos:

Apenas entré a la fiesta Deen me vio. No me dijo nada, me cogió frente a todos y me llevó a un costado del cuarto. Definitivamente le dijo que no, pero estaba muy asustada. Había un grupo de sus amigos y fans [en la habitación]. Me obligó a hacerle sexo oral y tuvo sexo conmigo. Cuando terminó, se fue caminando. Estaba en shock y avergonzada, así que simplemente me fui y no le dije nada a nadie.

Tras las revelaciones de las nuevas víctimas, Stoya volvió a enviar un mensaje por Twitter mostrando su apoyo ante estos nuevos testimonios.