El cantante de salsa Jair Mendoza llegó esta mañana al segmento ‘Los expertos de la cocina’ del programa ‘América Hoy’ para preparar un plato de arroz chaufa. Sin embargo, grande fue la sorpresa de las conductoras cuando la expareja de Yahaira Plasencia dio su opinión sobre la reciente muerte de la Muñequita Milly y le aseguró a Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna que si la artista hubiera sido una persona más conocida, ellas habrían criticado su físico.

“En mi opinión, yo creo que si la señorita (Muñequita Milly) hubiera sido mucho más mediática, ustedes habrían sido parte de esas opiniones que le daban en redes sociales sobre su peso. Muchas veces han tenido ese tipo de opiniones”, dijo el músico cuestionando supuestas declaraciones pasadas de las presentadoras de televisión.

Esta declaración hizo que Janet Barboza se enfrentara a Mendoza: “Estás viendo el programa equivocado, estás muy equivocado (...) estás queriendo meter a todos en un mismo saco”, le respondió. “Si tú vienes y me dices ‘Janet, no me gustó esto de aquí’, yo te voy a explicar por qué lo dije”, añadió.

El intérprete de ‘Voy a decirte que no’ reafirmó en su posición y les recomendó tener más tino al momento de hacer comentarios sobre las personas públicas.

“Hay que tener cierta responsabilidad cuando quieres opinar de una persona, de un hecho y cuando quieres opinar sobre algo. (...) No siempre la persona tiene esa capacidad de afrontar una opinión de la misma manera que yo. Tal vez a la persona le pueden ocasionar un tipo de daño”, indicó.

El exnovio de la salsera dijo que se sintió atacado luego de que la popular ‘Rulitos’ insinuara que no era un buen partido para Plasencia debido a su físico.

Jaír Mendoza, cantante de salsa y ex de Yahaira Plasencia, le dice en vivo a las conductoras de #AméricaHoy que si la Muñequita Milly hubiera sido mediática, ellas también la hubieran criticado por su peso. Esta fue la respuesta que recibió 👇🏼 pic.twitter.com/43YPWghq6V — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 8, 2024





