Jaime Cuadra: "Aún no asimilo lo de Hollywood"

Después de años de ausencia en nuestro país, Jaime Cuadra regresará a los escenarios con su show ' Latino 2018', el viernes 23 de marzo, en 'La Estación' de Barranco y también espera volver a llevar su música a Hollywood .

¿Qué nos presentarás en tu espectáculo?

Es un show que ha esperado tanto tiempo para hacerlo en vivo. Esa producción la lancé en 2010 y hace dos años que no se presenta al público, así que hemos renovado el espectáculo y creo que la gente estará contenta de verme.

¿Latino es uno de tus más grandes proyectos?

¡Sí! Después de Cholo soy (2006), Latino era un reto porque demandó bastante preparación y mucha gente. El proyecto era para una mujer y yo solo era el productor musical, pero mi equipo me sugirió que cante. Ahora tengo muchas satisfacciones.

¿Hay la posibilidad de sacar Cholo soy 4?

Cholo soy se cerró porque tenía que evolucionar, a pesar de que es el disco que más vendo hasta ahora y por el que más me felicitan los productores extranjeros, pero yo digo: “Eso ya tiene un formato antiguo”.

Te recuerdan por poner tres temas en la película Quantum of Solace de James Bond. ¿Cómo te sientes?

Muy bien. Cholo soy nunca fue planeado para que tenga éxito. Cuando Sony Pictures me convoca, fue lo máximo. Luego me invitaron a la alfombra roja y pensé que sería uno más del montón, pero me presentan a Barbara Broccoli, quien es la hija del creador de los derechos de James Bond. ¡Fue demasiado! Hasta ahora no asimilo mi paso por Hollywood.

¿Y qué tal con Daniel Craig?

Es bien sobrado. Barbara Broccoli me presentó y le decía: “Jaime ha puesto tres canciones y es la primera vez que alguien lo hace en Bond” y él respondió: “Oh, bien”. Le di mi disco y ahí quedó todo. En cambio, Robert de Niro, quien también estuvo en el evento, es un viejito dulce, chiquito y sencillo... Tengo la suerte de conocer a muchos personajes por mi música, entre ellos Elton John.

¿Ahora a qué aspiras?

Uno de mis objetivos es levantar el Oscar con mi música para una película. Yo quiero mi Oscar para el Perú y seguiré trabajando, así esté viejito.