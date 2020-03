La noche del pasado jueves, Nolberto Solano dio su descargo a RPP Noticias tras ser detenido por la Policía por no haber respetado el aislamiento social obligatorio. En conversación con Jaime Chincha, el exfutbolista intentó justificarse y nunca aceptó haber cometido un error.

El futbolista fue detenido por estar celebrando un cumpleaños en la casa de uno de sus vecinos.

De acuerdo a ‘Ñol’, jamás hubo una fiesta y solo se trataba de un grupo de amigos que se juntaron para almorzar.

"La señora Magaly tiene un punto de vista y cualquiera pensaría que es dueña de la verdad. Yo he estado en mi casa con mis hijos. No ha habido fiesta, para empezar, éramos un grupo de amigos que nos habían invitado para almorzar. Hemos escuchado que alguien se ha quejado por la bulla...”, dijo.

“Ñol, con todo respeto, sabes que eso no se puede...”, respondió Chincha.

Solano insistió en que no cometió ninguna falta y señaló que el periodista salía constantemente de su casa por su labor de prensa.

“Tú me quieres poner de ejemplo para justificar el error que has cometido y el delito que has cometido”, replicó el conductor.

En ese momento, se enfrascó una discusión entre ambos:

N.S: A ti no te ven, pues

J.Ch: Si me ven, me ven en la televisión

N.S: Sí, seguro, pero no busquen alarmar pues.

J.CH: Los que han alarmado son tus amigos, ese es el problema .

N.S: ¿Ah sí? Si entran por los techos.

J.Ch: La policía te ha detenido.

Finalmente, Chincha terminó el enlace telefónico con Solano y concluyó diciendo esto: "Tengo que decir las cosas como son: cometió un error gravísimo y se victimiza”.

Nolberto Solano y Pablo Zegarra fueron intervenidos por la Policía Nacional