Jaime Bayly es un nuevo hombre. Ya no piensa en el final de sus días ni que solo vivirá hasta los 50 años. Su esposa, Silvia Núñez del Arco, dijo que la vida que hoy tienen juntos y en familia en Miami ha hecho que sus ‘demonios’ se hayan calmado y disfrutan al máximo de su presente.

La escritora visitó nuestro país para iniciar una gira publicitario sobre su nueva novela, ‘Si me dejas me mato’, donde cuenta una experiencia muy íntima de una relación pasada, antes de cruzarse con Bayly.

Silvia sabe que el amor es complicado y superar una ruptura amorosa es uno de los esfuerzos más grandes que se pueden hacer a nivel personal. En su nueva novela cuenta cómo es amar a alguien y se animó a contar en una entrevista con el Diario Trome cómo logró curarse de las decepciones y vivir un amor sano y recíproco hoy.

“Al final el amor es un pacto entre dos personas. Cada pareja es un universo aparte. Cada pareja decide sus propias reglas, qué es lo que va y qué no”, resaltó.

Sobre su amor con Jaime contó que “es un amor muy tranquilo, muy verdadero, muy libre, muy cómplice. Es muy genuino. Y lo vivimos todos los días”.

Además, resaltó que “él ha estado con parejas que han tratado de cambiarlo o han querido que sea de otra manera o se comporte de otra manera. A mí me gusta el Jaime que es, el que se despierta a la una de la tarde; quiero que él haga exactamente lo que quiera hacer. Si una persona hace lo que le piden, se pierde la magia. Me gusta que la gente sea genuina”.

Al ser consultada sobre el inicio de su relación, hace ya 14 años, la escritora dijo que en un primer momento no sabían qué tanto les podía afectar la diferencia de edad. Pero hizo una revelación: nunca le “trabajo entenderlo y sentirme cercana a él. Siempre he fluido naturalmente. De hecho, cuando nos conocimos, una de las primeras cosas que me dice es: ‘nos entendemos tan bien que me gustaría tener un hijo contigo, pero viajo tanto y tomo tantas pastillas que no sé si vaya a poder vivir más de los 50 años’”.

Silvia resaltó que desde un tiempo hacia ahora, su pareja ha cambiado mucho y ya no piensa en sus últimos días. “El Jaime que yo conocía era el que me decía que no iba a llegar vivo a los 50 años. El Jaime de hoy es el que dice ‘me siento bien y tengo la ilusión de vivir 30 años más y ver a mi hija crecer’. Jaime tiene más ilusión de vivir a diferencia de cuando lo conocí...”. Y destacó que esta diferencia es “gracias a mí, a Zoe, a la vida en familia, a la vida que llevamos en Miami, que es una vida tranquila”.

