El cantautor y productor cubano Jacob Forever se ha unido a la peruana Leslie Shaw y al reconocido productor cubano Mr. Vla para el lanzamiento de su nuevo sencillo “La Culpa”.

Según Monitor Latino, el tema -a pocos días de su lanzamiento- se ha ubicado como la “Hot Song” en el Perú. Además, el videoclip del mismo ha superado el millón y setecientos de reproducciones en la plataforma digital de YouTube.

Jacob Forever comentó que desde su primer encuentro con la peruana la química fluyó. “Cuando me presentaron el tema, enseguida me gustó y comenzamos a grabar, y cuando nos vimos con Leslie en el rodaje del video hubo una gran química, buena vibra y me sentí muy cómodo. En el caso de Mr. Vla., ya sabía, por muy buenas referencias, de su calidad como productor y teníamos pendiente la oportunidad de trabajar juntos”, contó Jacob.

Bajo la supervisión de los productores Vladimir Díaz y Yaroslan Bartutis, “La Culpa” fue grabada en Vla Music Entertainment y estuvo a cargo de Vladimir Díaz y de Raydel Pimienta.

Leslie Shaw participa también en la composición e interpretación de “La Culpa”, y ha logrado imprimir frescura y el toque femenino a esta canción que suena con fuerza en las radios peruanas.

“Estoy súper contenta de poder trabajar ahora con Jacob Forever, un artista que sigo hace tiempo y que suena mucho en Perú, y con Mr.Vla con quien la química fluye. Gracias a todos por hacer de “La Culpa” un hit a corto plazo”, añadió la artista urbana del Perú con más arrastre en las plataformas digitales y redes sociales.

Cabe destacar que tanto Leslie Shaw, Jacob Forever y Mr.Vla vendrán a Lima para realizar la gira promocional de “La Culpa” del 2 al 6 de agosto. “La Culpa” está disponible en todas las plataformas digitales y el video musical en Youtube.

