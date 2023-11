Tilsa Lozano sorprendió a más de uno al tener como invitado a nada menos que a su esposo Jackson Mora en su podcast ‘De Portada’, programa de YouTube que conduce junto a Theo Lozano.

El boxeador se sinceró frente a cámaras y no tuvo problemas en responder cómo reaccionó cuando la exvengadora volvió a recordar su sonado romance con Juan Manuel Vargas, esto como una edición especial por los 10 años desde participó en ‘El Valor de la Verdad’.

Según el deportista, intentó no darle tanta importancia al asunto ya que lo habían hablado previamente como pareja. Sin embargo, terminó reconociendo que tampoco le agrada la idea de que Tilsa Lozano recuerde este escándalo con el exfutbolista.

“ No me molestó, no salté de una pata tampoco, pero ya bueno, entiendo. No hubo conversaciones, simplemente fue ‘ah ya, dale’. No me molestó (...) No le reclamé, aunque hay veces que sí, hay que conversarlo, eso me dice mi terapista jajaja”, expresó.

En otro momento, Jackson Mora también confesó que ha visto las confesiones que Tilsa Lozano hizo en el sillón rojo del extinto programa de Beto Ortiz, aunque no es porque haya querido, sino porque personas de su círculo cercano le comparte los videos. “La gente envía los links, meten candela”, añadió el boxeador, confirmando así que no le importa el pasado de la modelo.

