Jackson Mora responde a acusaciones de infidelidad: "Estoy iniciando mi defensa legal"

Atenta Tilsa Lozano. Jackson Mora no dudó en pronunciarse, luego de ser acusado de infidelidad por el empresario colombiano Andrés Rodríguez, quien afirma haber sido su socio. El boxeador aseguró que inició un proceso legal.

Según el testimonio de Andrés Rodríguez, Jackson Mora habría tenido un encuentro con otra mujer en Colombia y habrían pasado la noche juntos en un jacuzzi que, según su relato, se averió. Rodríguez incluso afirmó que Mora dejó perservativos en el lugar.

"Estuvo con ella (con una mujer) y amanecieron en el jacuzzi, que se quedó sin funcionar, ahí dejó todos los condones de una caja completa", reveló Rodríguez.

El empresario colombiano no dudó en dirigirse a Tilsa Lozano para confirmarle la supuesta infidelidad: "Lo siento por Tilsa, aquí en Colombia le pusieron los cachos", agregó.

Ante estas graves acusaciones, Jackson Mora ha respondido de manera contundente. En declaraciones a 'América Hoy' el boxeador negó rotundamente haber sido infiel a Tilsa Lozano y anunció que está iniciando su defensa legal.

"Estuve hospedado en el hotel Dorado ese, quien lo negó. De ahí a decir que cool y jacuzzi roto y tantas barbaridades es algo muy serio. En vez de llamarme a mí podrían llamar a ese hotel y pedir cámaras o si registre a alguien en la suite que estuve hospedado", señaló Mora.

"Yo estoy haciendo mi defensa mediante la vía legal. No me interesa hacer nada público", agregó el boxeador, dejando claro que no dará más declaraciones sobre el tema.

