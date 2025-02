Jackson Mora: ¿Qué dijo TILSA LOZANO SOBRE LA INFIDELIDAD? (VIDEO)

La noche de este miércoles, un empresario colombiano acusó a Jackson Mora de haberle sido infiel a su pareja, Tilsa Lozano, durante un viaje en el país cafetalero.

Aunque hasta el momento ni Tilsa ni Jackson se han pronunciado, en octubre del 2023, Perú21 entrevistó a la exintegrante de Las Vengadoras y esto fue lo que dijo sobre la infidelidad:

"Creo que no la perdonaría (una infidelidad). No la he perdonado nunca y creo que no la perdonaría. La verdad, no sé qué podría pasar. Lo que sí estoy segura que no la voy a perdonar en 5 minutos", empezó diciendo.

La modelo agregó que "No me voy a hacer la bruta, ciega, sordomuda, pero también sé que a mis 40 años pienso diferente que cuando tenía 30 o 20", apuntó.

A CONTINUACIÓN, SUS DECLARACIONES:

