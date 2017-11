A puertas del concierto del cantante hawaiano, Jack Johnson, en nuestro país el próximo 2 de noviembre, Perú21 te regala 5 ejemplares de su último disco 'All the light above it too'.

El intérprete visitará al Perú como parte de su gira promocional de su disco y esta será su segunda visita a nuestro país, ya que en el 2014 ofreció su primer concierto tras limpiar una playa local.

¿Cómo ganarte el disco oficial? Muy sencillo, solo tienes que responder una simple pregunta: ¿Qué películas dirigió el cantante Jack Johnson? La respuesta se debe realizar en la nota del Facebook de Perú21.

La promoción de los discos de Jack Johnson tiene vigencia desde hoy primero de noviembre hasta el viernes 3 de noviembre para Lima Metropolitana y Callao. Solo pueden participar mayores de 18 años.

El sorteo se realizará el viernes 3 de noviembre al mediodía.