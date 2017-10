Jack Johnson: “No cambiaré, seguiré con el pop tradicional”

El reconocido cantante Jack Johnson contó detalles –vía telefónica– de su próximo show en Lima, que se realizará el 2 de noviembre en el Jockey Club del Perú.

¿Qué novedades presentarás en tu nuevo show en Lima?

Estoy emocionado por volver al Perú, me dieron muchas ganas de regresar. Tocaré algunas canciones de mi nuevo álbum (All the light above it too) y los clásicos que la gente siempre me pide, como “Upside Down”, “If I Had Eyes”, “I Got You” y más. Será un show inolvidable.

En tu primera visita al Perú limpiaste una playa. ¿Con qué nos sorprenderás esta vez?

No lo sé. Veremos si hacemos algo similar como la vez pasada (2014). La primera vez limpiamos una playa llamada La Roca, y para mí fue como un ritual porque amo el mar y me llena de energía.

Cuéntame un poco sobre tu álbum All the light above it too. ¿Cuál fue tu inspiración?

Son recopilaciones de mi pensamiento y habla de temas como la conservación de los océanos. Creo que la música es una herramienta increíble para decirle a la gente que debe conservar la naturaleza. También habla un poco de la situación política de EE.UU.

¿Estás trabajando en una nueva producción musical?

Sí, estoy haciendo nuevas composiciones y siempre con el mensaje de la conservación de la naturaleza.

Grabaste un tema para la cinta de Jorge, el curioso. ¿Cómo te sentiste al incursionar en el público infantil?

“Upside Down” es la canción que compuse e interpreté para la película de Jorge, el curioso. Cuando hice el tema había nacido mi hijo y solo quería hacer canciones que pudiera tocar para él. Hacer música para niños es una responsabilidad muy grande y el mensaje debe ir acorde a nuestros días.

¿No has pensado en reinventar tu música?

La verdad, no. No pretendo hacer cambio musical, me gusta la música tradicional y seguiré con el pop tradicional. Quizá algunos cantantes piensan en ir cambiando, pero no es mi caso. Sé que muchos quisieran cambiar el pop, pero yo prefiero guardar mi esencia.

Dato

"Escucharé la música tradicional peruana y quizá más adelante sorprendamos con algo".