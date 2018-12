El cantante J.R. Richards, voz original de la banda de rock alternativo Dishwalla, ofrecerá un concierto en el Perú el próximo 29 de marzo de 2019 en el Centro de Convenciones Barranco Arena.

El artista llegará a nuestro país como parte de su gira musical “Under The Cover Tour”, con la que se encuentra celebrando sus más de 20 años de carrera artística, en los que vendió millones de álbumes hasta la fecha.

Entre sus más grandes éxitos musicales destacan: “Angel or Devils”, “Give”, “Home”, “Charlie Brown’s Parents”, “Every Littler Thing”, “Candleburn”, entre otros temas que interpretará en su concierto en Lima.

“He estado escribiendo y grabando y mi plan es publicar un disco de larga duración. Yo diría que tengo alrededor de la mitad de las canciones escritas, voy a pasar el verano terminando eso. La mayoría de las canciones que he estado escribiendo son canciones de amor y eso es algo que no he hecho antes", precisó J,R, Richards a través de un comunicado de prensa.

Cabe señalar que el cantante ha compartido escenario con bandas de rock reconocidas a nivel mundial como No Doubt, Sheryl Crow, Cheap Trick, Blind Melon, Lenny Kravitz, Gin Blossoms y Goo Goo Dolls, incluido una presentación en Woodstock en 1998.

Las entradas para este esperado show están a la venta en Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda. Asimismo, hay un descuento especial del 25% válido hasta el 20 de enero. Los precios con descuento oscilan entre los S/78.75 y los S/236.25.