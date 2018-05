J Balvin sobre su sexualidad: "Si fuera gay, sería la princesa del reguetón" [VIDEO]

J Balvin puso punto final a los rumores sobre su presunta relación con Juan David Castaño, vocalista de la agrupación 'Piso 21', y aseguró estar seguro de su sexualidad. "No soy gay, obviamente. Si lo fuera, sería la princesa del reggaetón, me haría la diva" , indicó en el programa 'Alofoke'.



El ídolo colombiano aseguró que si no ha presentado a su pareja es porque la vida privada es lo único que le queda. Además, confesó que no se imagina llegando al altar, pero sí formando una familia.



"No quiero permitirle a los medios que opinen sobre mi pareja, si les parece o no les parece... suficiente con la opinión pública cuando lanzo una canción" , manifestó.



El intérprete de 'Ambiente' consideró que el matrimonio es una excusa social para hacer una fiesta. "También es un título frente a la sociedad, pero le puedes dar ese título sin decirle al mundo que es tu esposa", dijo.



Al ser consultado sobre su prototipo de mujer, J Balvin dijo fijarse mucho en su personalidad. "Me gusta que de mí no necesiten nada. Obviamente, siempre van a contar con mi apoyo, pero si me dice: 'Oye, me voy a Londres, que sea sin decirme que necesita algo" , refirió.