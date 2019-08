J Balvin comparte tierna foto de su niñez y da un emotivo mensaje sobre la infancia

El cantante J Balvin mostró toda su emoción por su infancia y confesó no tener mucho tiempo para "Jose", haciendo referencia a su vida privada. Es así que subió una foto de cuando era niño en sus stories de Instagram.

Luego compartió un extenso mensaje sobre su infancia y cómo sigue prevaleciendo en él su niño interior. "En mí sigue un niño el cual cree que todo el mundo es bueno, al que todo lo sorprende y todo le causa curiosidad", se lee en el primer párrafo de su publicación.

Señaló, además, que gusta vivir como un niño en vez de desconfiar. "Levantarme fácilmente feliz y seguir soñando mientras estoy despierto, no pienso dejar al niño que me hace soñar y aunque a veces con pataletas, regreso a bailar sin música y a darme contra las paredes o hasta rayar muros haciendo mi propio arte", agregó.

Finalmente, el artista colombiano recomendó a sus seguidores no crecer pues es una trampa y no ver la muerte con temor. "No nacimos con miedo, simplemente nos heredaron temores ajenos", finalizó.

Cabe destacar que en la imagen que compartió se ve que en la cabecera de su cama hay un cuadro grande de Mickey Mouse y él observándolo con un excéntrico peinado.