La serie del cantante mexicano Luis Miguel fue todo un éxito y sus seguidores esperan una segunda temporada por la señal de Netflix.

Aunque no está confirmada oficialmente, el actor Izan Llunas , quien encarnó al 'Sol de México' en su niñez, anunció que sí se realizará una segunda parte.

"Te juro que no sé nada. Solo sé que va a haber una segunda parte, pero eso es todo", respondió Llunas en una entrevista con la revista Rolling Stone.

Con respecto a su permanencia en la serie, el hijo de Marcos Llunas aseguró que aún desconoce.

" Ni siquiera sé si voy a estar yo, o quiénes van a participar", agregó el adolescente de 13 años.

Izan Llunas también se refirió a su fama. "¡Pues me gusta! A esto me dedico, ¿no? Imagínate si no me gustara...".



