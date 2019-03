Ivana Yturbe sobre sus viajes con Jefferson Farfán: "¿A quién no le gusta viajar?" [VIDEO]

Luego de remecer el set de 'Esto es Guerra' con su regreso, Ivana Yturbe, en conversación con América Espectáculos, dio detalles de su retorno a la pantalla chica y sus viajes con el futbolista Jefferson Farfán.

"Todo bien de verdad. Él me apoya en todo lo que hago. Yo no tengo por qué consultar a nadie. Yo se le dije, se lo comenté y él siempre me va a apoyar en todas mis decisiones. Viajar es increíble, ¿a quién no le gusta viajar? Estoy bien relajada", señaló.

Asimismo, la modelo aseguró que no le pidió "permiso" a Farfán para participar en 'EEG' y restó importancia al hecho que trabajará con Mario Irivarren, quien fue su pareja hasta hace poco.

"Era un poco incómodo prender todos los canales y ver mi nombre ahí. ¿Por qué tendría que incomodarle? (a Jefferson Farfán) Eso ya quedó en el pasado (su relación con Mario Irivarren). Estoy muy feliz y muy tranquila. De mi vida privada no voy a hablar. Eso no va a cambiar [...] Yo puedo trabajar con todo el mundo. No tengo ningún problema. Uno no tiene por qué llevarse mal con las ex parejas.", indicó.

OÍDOS SORDOS

Sobre los comentarios racistas y clasistas de inescrupulosos cibernautas, Yturbe restó importancia a estos. "La verdad es que no tengo nada que opinar al respecto. A palabras necias, oídos sordos", precisó.

RECUPERÓ SUS REDES

Asimismo, la chica reality reveló que estuvo desconectada de todo debido a que hackearon su cuenta de Instagram.

"Me bloquearon y me hackearon el Instagram. Lo acabo de recuperar hace poco. Estaba totalmente desesperada, no sabía cómo comunicarme con la gente que me sigue", aseveró.

NO HABLA DE KLUG

Al ser preguntada sobre Melissa Klug, quien le deseó lo mejor con Farfán, la modelo dijo lo siguiente: "Ella es la mamá de los hijos de Jefferson y yo jamás voy a hablar de ella. Yo fui muy amiga de Samahara en su momento. No voy a hablar del tema por respeto a Jefferson".

