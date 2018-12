Ivana Yturbe sorprendió a sus seguidores con reveladora foto en 'topless'

Ya se sienten los pasos del verano. Ivana Yturbe lo sabe perfectamente y no duda en disfrutar del sol y la playa. A través de sus redes sociales, la ex participante de 'Combate' compartió una foto que ha dejado sorprendidos a todos sus seguidores.

Por intermedio de su cuenta oficial de Instagram, la modelo publicó una instantánea motivadora para iniciar la semana, donde se luce disfrutando de un día de playa en 'topless'.

"New monday, new week, new goals! (¡Nuevo lunes, nuevo semana, nuevas metas!)", es el texto que acompaña la reveladora fotografía.

La publicación de Yturbe se ha viralizado entre sus más de un millón de seguidores, quienes la llenaron de elogios.