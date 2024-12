Ivana Yturbe revela que jugador de la selección argentina le escribió: "Es casado"

Ivana Yturbe generó revuelo tras confesar que fue víctima de mensajes inapropiados enviados por un conocido jugador de la selección argentina, lo cual generó un fuerte malestar en su esposo, el futbolista Beto Da Silva.

Según reveló la modelo, ella y Beto comparten acceso a sus redes sociales como una medida práctica para cuestiones laborales, aunque esta transparencia también los ha expuesto a situaciones desconcertantes.

"Hay chicas que ven que estás casado y piensan: ‘Ahí voy’", comentó Ivana entre risas, haciendo referencia a las fotografías privadas que Beto ha recibido de mujeres desconocidas. No obstante, aclaró que este tipo de mensajes no afectan su relación, gracias a la confianza mutua.

Por otro lado, reveló que, durante los inicios de su noviazgo con Beto, un jugador argentino, quien además está casado, le envió un mensaje que incomodó profundamente a su pareja.

“Le dijo: ‘Oye, por si acaso, ella está saliendo conmigo y tú estás casado, así que no le vuelvas a escribir’”, relató Ivana, destacando la reacción firme de su esposo.

A pesar de estos episodios, Ivana resaltó que la confianza y la comunicación son los pilares fundamentales de su matrimonio. “Hay esa confianza para contarnos. El día que no me diga, me vuelvo loca”, afirmó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: