"NO TE PASES": Ivana Yturbe rechazaría relación entre Christian Cueva y Pamela Franco (VIDEO)

¡Muchos los aprueban, pero Ivana Yturbe no! La influencer no estaría -para nada- de acuerdo con la nueva relación que formaron Christian Cueva con Pamela Franco y lo dejó claro.

La modelo fue interceptada por un reportero de Magaly TV: La Firme y, entre otras cosas, fue consultada sobre si aceptaría o no una salida 'en parejas' junto a los nuevos tórtolos, pero no.

Y es que, para comenzar, la pregunta fue para su enamorado, el futbolista 'Beto' Da Silva, quien respondió -diplomáticamente- que "no nos ha tocado, no me han dicho nada por el momento”.

Esta tibia respuesta no habría sido del agrado de Ivana Yturbe y, para evidenciarlo, interrumpió a su pareja y aclaró que, “en ese caso yo tengo que decidir. ¡No te pases! ¡Ahí entro a tallar yo!”.

Alzando el dedo ante cámaras y con una sonrisa que podría evidenciar el nerviosismo que tenía, la exchica reality no le abrió las puertas a la nueva pareja de Cueva, la otra Pamela (Franco).

Esto se debería a que la modelo es íntima amiga de la todavía esposa de 'Aladino', Pamela López, con quien se dejó ver públicamente infinitas veces y con quien sí aceptó a salir 'en parejas'.

