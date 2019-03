Ivana Yturbe sobre el ofrecimiento de Farfán para vivir juntos en Rusia: "Era mentirnos"

Ivana Yturbe, en conversación con América Espectáculos, dio detalles sobre el fin de su fugaz relación con el futbolista Jefferson Farfán. La modelo reveló que la 'Foquita' le ofreció vivir juntos en Rusia, pero que nunca contempló esta posibilidad.

Asimismo, la participante de 'Esto es Guerra' resaltó que la verdad de todo que lo que ocurrió solo la tienen ambos.

"Jefferson (Farfán) y yo sabemos en qué momento terminó la relación. Jefferson (Farfán) y yo sabemos el por qué ese día yo estaba ahí con Mario. Hay cosas que están diciendo y no son", precisó.

Yturbe indicó que es una mujer independiente y que jamás pensó en la posibilidad de vivir en Rusia junto a Farfán.

"Jefferson (Farfán) y yo seguimos teniendo una amistad. Lastimosamente, él quería que yo vaya a Rusia y yo quería seguir trabajando. Tengo 22 años. Gracias a Dios, mi familia ha tenido la posibilidad de darme todo. Pero, soy una mujer independiente. Trabajo desde los 14 años", aseveró.

"No podría. Era algo que no iba poder nunca. Era mentirnos. Yo, dentro de todo, estoy feliz y estoy súper orgullosa de conseguir mis cosas por mis propios medios. Jamás en mi vida podría estirarle la mano a nadie. En mi cabeza no había esa posibilidad", concluyó Ivana.