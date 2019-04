Ivana Yturbe celebró su cumpleaños con cautivador baile al ritmo de 'Faldita' de Leslie Shaw [VIDEO]

Ivana Yturbe cumplió 23 años el pasado 19 de Abril y llegó al set de Latina para celebrarlo. La modelo fue recibida por las conductoras al ritmo de la pegajosa canción 'Faldita' de Leslie Shaw.

Ivana dijo en el programa ' En boca de todos' que celebró su cumpleaños en la playa. “Fue una fiesta privada con todos mis amigos, pero Mario no estuvo”, recalcó la modelo. Además, añadió que Irrivaren es una persona muy importante en su vida y que siempre estará presente.

También le preguntaron si recibió algún mensaje de su ex. "No voy a hablar al respecto, no voy a decir qué pasó, si no hago nada público o él no hace nada público es porque obviamente no", declaró la modelo.

“ Yo estoy soltera. Tengo 23 años y en algún momento, seguramente, me enamoraré. El día que tenga una relación lo voy a decir. No es secreto que hay una amistad (con Mario), estuvo en mi vida 4 años y el día que me necesite estaré con él”, señaló ante las repetitivas especulaciones sobre si los guerreros habían vuelto.