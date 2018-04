Ivana Yturbe: "Yo no me meto con los ex y los novios de mis amigas"

Tajante y contundente. Así fue la respuesta de Ivana Yturbe a los rumores que la vinculan Patricio ‘Pato’ Quiñones . La combatiente aseguró que no tiene nada que ver con el rompimiento del bailarín y Milett Figueroa .

“Nada que ver (que tenga algo con Patricio), Milett es mi amiga y al ‘Pato’ lo conozco por ella. Me parece un chico buena gente, ellos acaban de terminar su relación”, dijo.

“Además yo sí tengo códigos, eso no va conmigo. ¿Si no soy resbalosa? No me hagan pelear con la gente y revivir cosas del pasado”, precisó la modelo en declaraciones a la prensa.

“Ya no me vinculen con el ‘Pato’ porque para mí es de Milett (Figueroa), a pesar que ya no estén juntos. Yo no me meto con los ex y los novios de mis amigas”, agregó.

La ex reina de belleza también se refirió a las lágrimas que derramó el bailarín en televisión. “La verdad no pude ver la entrevista pero me contaron lo que pasó. Tanto hombres como mujeres podemos llorar, todos tenemos sentimientos”, sostuvo.

Por otro lado, Ivana Yturbe evitó dar detalles de su viaje a Colombia en Semana Santa, el cual habría realizado en compañía de su aún pareja, Mario Irivarren.

“Qué les puedo decir, ya vieron las fotos Solo puedo decir que mi corazón se encuentra feliz y tranquilo. Ustedes saben que he decidido ya no hablar de mi vida privada”, dijo Yturbe quien confirmó su presencia en el festival Barrio Latino el 28 de abril en el Club Cultural Lima.