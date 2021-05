Ivana Yturbe anunció su embarazo. La modelo de 25 años recurrió a su cuenta de Instagram para compartir la ecografía de su esperado bebé, fruto de su matrimonio con el futbolista Beto da Silva.

“¡No saben lo felices que estamos de poder compartir con ustedes esta linda noticia! He soñado toda mi vida con este momento y nos invade la emoción al saber que hay una vidita creciendo en mi barriga”, dijo Yturbe al inicio de su emotivo mensaje.

“Quiero contarles también que convertirme en mamá no ha sido nada fácil, después de haber pasado por momentos difíciles y haber tenido una pérdida que me afectó mucho emocionalmente, llegué a pensar que este momento no llegaría. Pero confiando mucho en Dios, ¡llegó nuestr@ bebit@!”, añadió.

En su mensaje público, la exintegrante del reality “Esto es guerra” dijo estar agradecida con su esposo por comprenderla en esta nueva etapa de su vida.

“Así que, solo me queda agradecer y compartir con ustedes esta felicidad que no me cabe en el pecho, y que pudimos confirmar de manera clara desde el primer momento con @clearblue. Gracias mi amor Beto da Silva por ser el mejor compañero en esta aventura y vivir conmigo el día a día de este proceso, engreírme, aguantar estos cambios locos hormonales (que ni yo los entiendo) y cumplir todos mis antojitos”, señaló.

“Gracias a ustedes por estar conmigo en cada paso, en serio, me moría por contarles desde el día en el que nos enteramos, pero como saben hay que esperar el tiempo prudente para dar esta noticia (sobre todo, por mi experiencia anterior). Te esperamos con muchas ansias. Papito y yo te amamos de aquí hasta el cielo”, concluyó Ivana Yturbe.

VIDEO RECOMENDADO

Diego Zurek fue entrevistado para el programa En boca de todos, en donde hizo una revelación acerca de Ivana Yturbe y Beto Da Silva. (Fuente: América TV)